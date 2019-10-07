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Fırat'ın doğusuna operasyon

41 dakika önce

Operasyon için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD başkanı Trump telefonda görüştü.

Operasyon için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD başkanı Trump telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti.

Telefon görüşmesinde Trump'ın daveti üzerine önümüzdeki ay Washington'da iki liderin bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Görüşmenin ardından dikkat çeken açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Açıklamada, " Türkiye, Kuzey Suriye'ye kısa süre içinde operasyon yapacak.ABD bu operasyonu desteklemeyecek ve dahil olmayacak" denildi. Bir diğer ayrıntı ise DEAŞlılarla ilgili. Zira açıklamada,, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak" ifadesi kullanıldı. ABD'DEN Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili bir açıklama daha geldi. ABD'nin bölgeden askerlerini çekeceği ancak olası operasyonda Türkiye'ye destek vermeyeceği belirtildi. ABD'li yetkililer Tel Abyad ve Resulayn'daki iki gözlem noktasını boşalttıklarını da açıkladı.

(İHA)

Fırat'ın doğusuna operasyon

Amerika Birleşik Devletleri, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
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