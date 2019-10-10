Fırat'ın Doğusuna Operasyon Obüs Atışlarıyla Başladı

TSK'nın Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu ilk olarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlu obüs atışlarıyla başladı. Operasyon kapsamında Tel Abyad çevresinde bulunan SDG'ye ait mevziler top ve obüs atışlarıyla vuruldu