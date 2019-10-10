Son Dakika Haberleri: Fırat'ın Doğusuna Operasyon Obüs Atışlarıyla Başladı
Son Dakika Güncel Fırat'ın Doğusuna Operasyon Obüs Atışlarıyla Başladı

Fırat'ın Doğusuna Operasyon Obüs Atışlarıyla Başladı

1 saat önce

TSK'nın Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu ilk olarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlu obüs atışlarıyla başladı.

TSK'nın Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu ilk olarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlu obüs atışlarıyla başladı. Operasyon kapsamında Tel Abyad çevresinde bulunan SDG'ye ait mevziler top ve obüs atışlarıyla vuruldu

Fırat'ın Doğusuna Operasyon Obüs Atışlarıyla Başladı

Suriye, Fırat, TSK, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı var
ABD'li senatörlerden skandal yaptırım listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi de var Milli Savunma Bakanlığı harekatın bilançosunu açıkladı: 181 hedefi ateş altına alındı Suriye'de YPG'li teröristlerin sivil kıyafet oyunu kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 02:34:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırat'ın Doğusuna Operasyon Obüs Atışlarıyla Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]