Fırat'ın Doğusuna Operasyon Obüs Atışlarıyla Başladı
1 saat önce
TSK'nın Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu ilk olarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlu obüs atışlarıyla başladı.
TSK'nın Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu ilk olarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlu obüs atışlarıyla başladı. Operasyon kapsamında Tel Abyad çevresinde bulunan SDG'ye ait mevziler top ve obüs atışlarıyla vuruldu
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:05
Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı var ABD'li senatörlerden skandal yaptırım listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi de var Milli Savunma Bakanlığı harekatın bilançosunu açıkladı: 181 hedefi ateş altına alındı Suriye'de YPG'li teröristlerin sivil kıyafet oyunu kameraya yansıdı