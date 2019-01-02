Fırat'ın Doğusuna Sevkıyat
1 saat önce
Fırat'ın Doğusuna sevkıyatKİLİS - Kilis'ten Fırat'ın Doğusuna mayına dayanıklı kirpi ile askeri araçlar sevk edildi.
Fırat'ın Doğusuna sevkıyat
KİLİS - Kilis
'ten Fırat'ın Doğusuna mayına dayanıklı kirpi ile askeri araçlar sevk edildi.
Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısından çıkan kirpi ve askeri araçlar, konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezi üzerinden Gaziantep
Karayolunu takip ederek, Şanlıurfa
istikametine gitti. Askeri birliklerin, Fırat'ın Doğusundaki sınır birliklerinde konuşlanacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:52 Kaynak: İHA
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