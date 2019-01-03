Son Dakika Haberleri: Fırat'ın Doğusuna Sevkiyat

Fırat'ın Doğusuna Sevkiyat

1 saat önce

Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe aracı (ZMA) ile zırhlı sağlık aracı sevkıyatı yapıldı.

Fırat'ın Doğusuna Sevkiyat, System.String[]
Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe aracı (ZMA) ile zırhlı sağlık aracı sevkıyatı yapıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinden yola çıkan fırtına obüs, tank, ZPT, ZMA'lar ile zırhlı sağlık araçları geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri konvoy, Gaziantep üzerinden Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına hareket etti.. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:01 Kaynak: İHA

Kilis, Güncel
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