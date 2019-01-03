Fırat'ın Doğusuna Sevkiyat
1 saat önce
Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe aracı (ZMA) ile zırhlı sağlık aracı sevkıyatı yapıldı.
Kilis
'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe aracı (ZMA) ile zırhlı sağlık aracı sevkıyatı yapıldı.
Kilis'in Elbeyli
ilçesinden yola çıkan fırtına obüs, tank, ZPT, ZMA'lar ile zırhlı sağlık araçları geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri konvoy, Gaziantep
üzerinden Şanlıurfa
20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına hareket etti.. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:01 Kaynak: İHA
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