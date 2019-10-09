Son Dakika Haberleri: - Fırat'ın Doğusuna Yönelik Barış Pınarı Harekatı Başladı
Son Dakika Güncel - Fırat'ın Doğusuna Yönelik Barış Pınarı Harekatı Başladı

- Fırat'ın Doğusuna Yönelik Barış Pınarı Harekatı Başladı

21 dakika önce

- Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başladıRASULAYN - Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı.

- Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı

RASULAYN - Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı.

- Fırat'ın Doğusuna Yönelik Barış Pınarı Harekatı Başladı

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
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