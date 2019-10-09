- Fırat'ın Doğusuna Yönelik Barış Pınarı Harekatı Başladı
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- Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başladıRASULAYN - Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
- Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı
RASULAYN - Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı.
Barış Pınarı Harekatı sonrası siyasiler sosyal medyada üst üste paylaşım yaptı Tüm partiler Barış Pınarı Harekatı'na destek verirken HDP'nin tavrı dikkat çekti Jetlerden sonra obüsler de bombardımana başladı Harekata destek için camilerde Fetih Suresi okunacak