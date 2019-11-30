Son Dakika › Güncel › Fırat'ın doğusunda 12. kara devriyesi tamamlandı - Son Dakika
Fırat'ın doğusunda 12. kara devriyesi tamamlandı
6 saat önce
Türk ve Rus askerlerinin ortaklaşa düzenlediği 12. kara devriyesi gerçekleştirildi. Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirilen devriye planlandığı gibi başarılı bir şekilde tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:16 Kaynak: AA
Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı- Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12. kara devriyesi tamamlandı.
KARA DEVRİYESİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere, toplam 8 kara aracı ve insansız hava araçları katıldı.
Devriye faaliyeti, 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluktaki güzergahta yürütüldü.
"Türkler Geliyor" filminin fragmanı görücüye çıktı Canlı yayında rahatsızlanan Hande Fırat'tan "İyiyim" mesajı Geceyi erkek arkadaşının evinde geçiren Rus kadın, balkondan atlayarak canına kıydı Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı