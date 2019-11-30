Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda 12'nci kara devriyesi tamamlandı
Son Dakika Güncel Fırat'ın doğusunda 12'nci kara devriyesi tamamlandı - Son Dakika

Fırat'ın doğusunda 12'nci kara devriyesi tamamlandı

6 saat önce

TÜRK ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da katılımıyla Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği 12'nci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Fırat'ın doğusunda 12'nci kara devriyesi tamamlandı, System.String[]

TÜRK ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da katılımıyla Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği 12'nci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 12'nci kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını belirtildi. Açıklamada, "Kamışlı- Derik sektöründe icra edilen 12'nci kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.ANKARA,


Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:44 Kaynak: DHA
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