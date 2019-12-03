Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda 13'üncü kara devriyesi tamamlandı
Son Dakika Güncel Fırat'ın doğusunda 13'üncü kara devriyesi tamamlandı - Son Dakika

Fırat'ın doğusunda 13'üncü kara devriyesi tamamlandı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 13'üncü kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

Fırat'ın doğusunda 13'üncü kara devriyesi tamamlandı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 13'üncü kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 13'üncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen 13'üncü kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 56 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.

LAR GEÇİLDİ

ANKARA,


Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:06 Kaynak: DHA
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