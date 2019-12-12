Fırat'ın doğusunda 15. kara devriyesi tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırat'ın doğusunda 15. kara devriyesi tamamlandı - Son Dakika

Fırat'ın doğusunda 15. kara devriyesi tamamlandı

6 saat önce

MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15. kara devriyesi; Rasulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı.

Fırat'ın doğusunda 15. kara devriyesi tamamlandı, System.String[]

MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15. kara devriyesi; Rasulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı."

(İHA)

Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
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