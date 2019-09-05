Fırat'ın doğusunda 3'üncü ortak helikopter uçuşu yapıldı
18 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı'nca 'güvenli bölge' uygulamaları kapsamında, Fırat'ın doğusunda, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile 3'üncü ortak uçuşun gerçekleştirildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:13 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı'nca 'güvenli bölge' uygulamaları kapsamında, Fırat'ın doğusunda, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile 3'üncü ortak uçuşun gerçekleştirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi" denildi.
ANKARA,
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