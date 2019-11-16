Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda 7'nci kara devriyesi tamamlandı
Son Dakika Güncel Fırat'ın doğusunda 7'nci kara devriyesi tamamlandı - Son Dakika

Fırat'ın doğusunda 7'nci kara devriyesi tamamlandı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 7'nci kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

Fırat'ın doğusunda 7'nci kara devriyesi tamamlandı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 7'nci kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 7'nci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen 7'nci kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Havadan helikopterle de desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergahta icra edildi" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:34 Kaynak: DHA
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