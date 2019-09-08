Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda ABD ile ilk ortak kara devriyesi başladı
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Fırat'ın doğusunda ABD ile ilk ortak kara devriyesi başladı

16 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine başladı.

Fırat'ın doğusunda ABD ile ilk ortak kara devriyesi başladı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine başladı.


Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusunda Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek ABD askeri konvoyuyla buluştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, TSK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:30 
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