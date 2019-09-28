Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda ABD'nin 'güvensiz' bölgesi
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Fırat'ın doğusunda ABD'nin 'güvensiz' bölgesi

47 dakika önce

Fırat’ın Doğusunda ABD ile Türkiye'nin birlikte kurma taahhüdünde bulundukları "Güvenli Bölge" projesinde Ankara'nın Washington'a verdiği mühlet yaklaşırken askeri uzman Erol Başaran Bural konuyu etraflıca değerlendiriyor.

Fırat'ın doğusunda ABD'nin 'güvensiz' bölgesi, System.String[]

Suriye iç savaşının yarattığı güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak, PKK/PYD terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde alan ve etkinlik kazanmasının önüne geçmek, Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak ve tahkim etmek maksadıyla, 2012 yılından itibaren yaklaşık yedi yılı aşkın bir süredir gündeme getirilen güvenli bölge tartışmaları, bu yılın temmuz ayından itibaren yeni bir safhaya evrildi.


Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesis edilmesi konusunda ısrarlı ve haklı taleplerinin iki önemli boyutu var.

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Türkiye, Suriye, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:01 
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