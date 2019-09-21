Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu
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Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu

16 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında altıncı ortak helikopter uçuşu gerçekleştiriyor.

Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında altıncı ortak helikopter uçuşu gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.

TSK ve ABD unsurları, daha önce 5 defa ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Helikopter, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:59 Kaynak: AA
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