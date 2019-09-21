Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu tamamlandı
Son Dakika Güncel Haber

Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu tamamlandı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında altıncı ortak helikopter uçuşunu tamamladı.

Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu tamamlandı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında altıncı ortak helikopter uçuşunu tamamladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki hava hareketliliği sona erdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ilçedeki havalandığı bölgeye geri dönerken ABD unsurlarına ait 2 helikopter ise Suriye tarafında kaldı.

Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi.

TSK ve ABD unsurları daha önce 5 kez ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Helikopter, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş için gittiği Amerika'da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu
ABD, Körfez'e askeri sevkiyat düzenleyecek Son Dakika: Erdoğan, ABD ziyareti öncesi konuştu: Destekleri ortada, görmezden gelemeyiz Son dakika: Erdoğan'dan FOX TV muhabirine sert sözler: Kanalı yalan medya olmaktan çıkarın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 14:01:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]