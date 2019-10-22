Fırat'ın doğusunda arama tarama faaliyetine devam edildi
26 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde, mayın/EYP arama tarama faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:10 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde, mayın/EYP arama tarama faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız tarafından Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama tarama faaliyetleri devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Herekatı karşıtı metin dağıtmış Almanya Savunma Bakanı: Seyirci gibiyiz, Suriye'deki güvenli bölge uluslararası kontrol edilsin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi Şehide acı veda: Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı