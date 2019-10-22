Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda arama tarama faaliyetine devam edildi
Son Dakika Güncel Fırat'ın doğusunda arama tarama faaliyetine devam edildi

Fırat'ın doğusunda arama tarama faaliyetine devam edildi

26 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde, mayın/EYP arama tarama faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

Fırat'ın doğusunda arama tarama faaliyetine devam edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde, mayın/EYP arama tarama faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız tarafından Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama tarama faaliyetleri devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:10 Kaynak: AA
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