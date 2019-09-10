Son Dakika Haberleri: "Fırat'ın doğusunda atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır"
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"Fırat'ın doğusunda atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Fırat'ın doğusundaki tutumu ile ilgili, "Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Fırat'ın doğusundaki tutumu ile ilgili, "Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:00 
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