"Fırat'ın doğusunda atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır"
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Fırat'ın doğusundaki tutumu ile ilgili, "Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Fırat'ın doğusundaki tutumu ile ilgili, "Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:00
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