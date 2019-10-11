Fırat 'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu.

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Saldırı bölgesine giden Buket Aydın'a CHP'li Bekaroğlu'ndan sert sözler: O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz?