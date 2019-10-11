Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen...
Son Dakika Güncel Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen...

Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen...

1 saat önce

Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu.

Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen..., System.String[]

Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu.

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:16 Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 399 terörist etkisiz hale getirildi
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