Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen...
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Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:16 Kaynak: AA
Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 399 terörist etkisiz hale getirildi Saldırı bölgesine giden Buket Aydın'a CHP'li Bekaroğlu'ndan sert sözler: O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz? Son Dakika: MSB'den ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarına yanıt: Herhangi bir atış söz konusu değildir Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Jet Sosyete'nin yayın tarihi değişti