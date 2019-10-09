Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.
Son Dakika Güncel Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.

Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.

1 saat önce

Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.

Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu., System.String[]

Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, İstanbul, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:24 Kaynak: İHA
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Barış Pınarı Harekatı için camilerde sela okundu
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