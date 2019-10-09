Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.
1 saat önce
Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu. Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:24 Kaynak: İHA
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