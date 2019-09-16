Fırat'ın doğusunda beşinci ortak helikopter uçuşu
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak helikopter uçuşuna başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak helikopter uçuşuna başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:15
Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerinin vurulması olayı soru işaretlerini korumaya devam ediyor Trump: Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı: Petrol fiyatları yüzde 19 arttı