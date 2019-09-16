Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda beşinci ortak helikopter uçuşu
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Fırat'ın doğusunda beşinci ortak helikopter uçuşu

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak helikopter uçuşuna başladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak helikopter uçuşuna başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:15 
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