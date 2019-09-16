Fırat'ın doğusunda beşinci ortak helikopter uçuşu
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak helikopter uçuşunu tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:52 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak helikopter uçuşunu tamamladı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki hava hareketliliği sona erdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ilçedeki havalandığı bölgeye geri dönerken ABD unsurlarına ait 2 helikopter ise Suriye tarafında kaldı.
Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi.
TSK ve ABD unsurları daha önce 4 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.
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