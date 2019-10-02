Fırat'ın Doğusunda 'Denge' Oyunu
6 dakika önce
Türkiye uzun süredir Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturma talebini gündeme getiriyordu.
Türkiye uzun süredir Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturma talebini gündeme getiriyordu. ABD'nin güvenli bölge konusundaki yaklaşımından rahatsızlık duyduğunu saklamayan Ankara, bu konuda tarih bile verdi. Uzmanlar, bölgedeki dengeleri ve olası gelişmeleri VOA Türkçe'ye değerlendirdi
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:01
İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı Ankara'da kadınları günde 70 erkekle fuhuş yapmaya zorlayan çete çökertildi 30 kadının çaresizliğinden faydalanan milyonluk fuhuş çetesi çökertildi Bakan duyurdu: Depremde çuvallayan GSM operatörlerin aynı anda konuşma kapasitesi 118 milyon kişiymiş