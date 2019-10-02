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Fırat'ın Doğusunda 'Denge' Oyunu

6 dakika önce

Türkiye uzun süredir Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturma talebini gündeme getiriyordu.

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Türkiye uzun süredir Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturma talebini gündeme getiriyordu. ABD'nin güvenli bölge konusundaki yaklaşımından rahatsızlık duyduğunu saklamayan Ankara, bu konuda tarih bile verdi. Uzmanlar, bölgedeki dengeleri ve olası gelişmeleri VOA Türkçe'ye değerlendirdi

Fırat'ın Doğusunda 'Denge' Oyunu

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, Fırat, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:01 
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