Fırat'ın Doğusunda 'Denge' Oyunu

Türkiye uzun süredir Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturma talebini gündeme getiriyordu. ABD'nin güvenli bölge konusundaki yaklaşımından rahatsızlık duyduğunu saklamayan Ankara, bu konuda tarih bile verdi. Uzmanlar, bölgedeki dengeleri ve olası gelişmeleri VOA Türkçe'ye değerlendirdi