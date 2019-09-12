Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak helikopter uçuşu
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında dördüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:22 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında dördüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştiriyor.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı.
Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.
TSK ve ABD unsurları daha önce 3 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.
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