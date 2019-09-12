Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak helikopter uçuşu
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Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak helikopter uçuşu

2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında dördüncü ortak helikopter uçuşu başladı.

Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak helikopter uçuşu, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında dördüncü ortak helikopter uçuşu başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:05 
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