Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak helikopter uçuşu
2 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında dördüncü ortak helikopter uçuşu başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında dördüncü ortak helikopter uçuşu başladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:05
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