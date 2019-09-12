Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak helikopter uçuşu (5)
Son Dakika Güncel Haber

Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak helikopter uçuşu (5)

33 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında dördüncü ortak helikopter uçuşunu tamamladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında dördüncü ortak helikopter uçuşunu tamamladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki hava hareketliliği sona erdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ilçedeki havalandığı bölgeye geri dönerken ABD unsurlarına ait 2 helikopter ise Suriye tarafında kaldı.

Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi.

TSK ve ABD unsurları daha önce 3 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak helikopter uçuşu (5)

Amerika Birleşik Devletleri, Helikopter, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Polonya'ya 6,5 milyar dolar değerinde 32 adet F-35 satacak
Japon hükümeti ABD üssü için halka 240 milyon dolar ödeyecek Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD'den skandal paylaşım: Teröristlerin eğitim videosunu yayınladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 16:52:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak helikopter uçuşu (5)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]