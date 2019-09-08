Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi (1)
6 dakika önce
-Askeri araçların sınır hattına gidişi ŞANLIURFA - TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Fırat'ın Doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:58 Kaynak: AA
-Askeri araçların sınır hattına gidişi ŞANLIURFA - TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Fırat'ın Doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi başladı. Devriye gerçekleştirecek askeri konvoy Akçakale ilçesinden sınır hattına hareket etti.
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşına güvenli bölge uyarısında bulundu Ortak devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok Müşterek devriyeye katılacak zırhlılar sınıra gitti