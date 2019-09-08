Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi (1)
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Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi (1)

6 dakika önce

-Askeri araçların sınır hattına gidişi ŞANLIURFA - TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Fırat'ın Doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi başladı.

-Askeri araçların sınır hattına gidişi ŞANLIURFA - TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Fırat'ın Doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi başladı. Devriye gerçekleştirecek askeri konvoy Akçakale ilçesinden sınır hattına hareket etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Akçakale, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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