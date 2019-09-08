Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi- detaylar
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Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi- detaylar

11 dakika önce

Hazırlıklardan detaylar -Basın mensuplarından detaylar ŞANLIURAFA - Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Suriye'de Fırat'ın doğusunda icra edilecek ilk müşterek kara devriye faaliyeti birazdan başlayacak.

-Hazırlıklardan detaylar

-Basın mensuplarından detaylar ŞANLIURAFA - Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Suriye'de Fırat'ın doğusunda icra edilecek ilk müşterek kara devriye faaliyeti birazdan başlayacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:53 Kaynak: AA
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