Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi- detaylar
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Hazırlıklardan detaylar -Basın mensuplarından detaylar ŞANLIURAFA - Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Suriye'de Fırat'ın doğusunda icra edilecek ilk müşterek kara devriye faaliyeti birazdan başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:53 Kaynak: AA
-Hazırlıklardan detaylar
-Basın mensuplarından detaylar ŞANLIURAFA - Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Suriye'de Fırat'ın doğusunda icra edilecek ilk müşterek kara devriye faaliyeti birazdan başlayacak.
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