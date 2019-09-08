Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda kurulacak Güvenli Bölge kapsamında ilk müşterek kara devriyesinin başladığını açıkladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başlandı" denildi. - ANKARA