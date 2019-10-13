Son Dakika Haberleri: Fırat'ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah...
Son Dakika 3. Sayfa Fırat'ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah...

Fırat'ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah...

1 saat önce

Fırat'ın doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı.

Fırat'ın doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı.

Fırat'ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah...

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:30 Kaynak: İHA
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