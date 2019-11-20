Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve...
Son Dakika Güncel Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve... - Son Dakika

Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve...

6 saat önce

Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla katıldığı 9. ortak kara devriyesi tamamlandı.

Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve..., System.String[]

Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla katıldığı 9. ortak kara devriyesi tamamlandı.

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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