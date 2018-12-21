Fırat'ın Doğusunda Teröristlerin Mevzileri Görüntülendi
5 saat önce
- Teröristlerin oluşturduğu mevzinin drone görüntüsü Teröristin ateş etme anı Fırat'ın doğusunda teröristlerin mevzileri görüntülendiDrone kamerasına yansıyan görüntülerde, bölgeye hakim yüksek bir alandaki mevzide, üzeri toprak damlı birkaç bina görülüyor.
- Teröristlerin oluşturduğu mevzinin drone görüntüsü
Teröristin ateş etme anı Fırat'ın doğusunda teröristlerin mevzileri görüntülendi
Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, bölgeye hakim yüksek bir alandaki mevzide, üzeri toprak damlı birkaç bina görülüyor.
Hareket halindeki en az 5 terörist, drone ile kaydedildiklerini fark edince panikleyerek barakalara girmeye başladı. İçlerinden biri motosiklete binerek hızla uzaklaşırken, içeriden çıkan iki terörist drona ateş açmaya başladı.
Bu görüntüler, Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin harekatı öncesi, teröristlerin yaşadığı tedirginliği bir kez daha gözler önüne serdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:51 Kaynak: AA
Pompalı Tüfekle Kayınpederinin Evini Basan Cani Koca, Önüne Çıkan Herkesi Öldürdü
Çocuğunu Isıran Sokak Köpeklerine Tüfekle Ateş Açan Kişi Tutuklandı
Drone ile Uçak Kanadının Çarpışması Test Edildi
MHP'li Vekil, Asgari Ücretin Açlık Sınırının Üzerine Çıkarılması Gerektiğini Söyledi