Son Dakika Haberleri: Fırat'ın Doğusunda Teröristlerin Mevzileri Görüntülendi

Fırat'ın Doğusunda Teröristlerin Mevzileri Görüntülendi

5 saat önce

- Teröristlerin oluşturduğu mevzinin drone görüntüsü Teröristin ateş etme anı Fırat'ın doğusunda teröristlerin mevzileri görüntülendiDrone kamerasına yansıyan görüntülerde, bölgeye hakim yüksek bir alandaki mevzide, üzeri toprak damlı birkaç bina görülüyor.

- Teröristlerin oluşturduğu mevzinin drone görüntüsü
Teröristin ateş etme anı Fırat'ın doğusunda teröristlerin mevzileri görüntülendi

Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, bölgeye hakim yüksek bir alandaki mevzide, üzeri toprak damlı birkaç bina görülüyor.

Hareket halindeki en az 5 terörist, drone ile kaydedildiklerini fark edince panikleyerek barakalara girmeye başladı. İçlerinden biri motosiklete binerek hızla uzaklaşırken, içeriden çıkan iki terörist drona ateş açmaya başladı.

Bu görüntüler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı öncesi, teröristlerin yaşadığı tedirginliği bir kez daha gözler önüne serdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:51 Kaynak: AA

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