Fırat'ın Doğusunda Teröristlerin Operasyon Korkusu (3)
4 saat önce
TERÖRİSTLER BOMBALI TUZAKLAR KURUYORCeylanpınar ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Rasulayn'da teröristler, ilçe merkezindeki bazı elektrik direklerinin altına bombalar döşedi.
TERÖRİSTLER BOMBALI TUZAKLAR KURUYOR
Ceylanpınar ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Rasulayn'da teröristler, ilçe merkezindeki bazı elektrik direklerinin altına bombalar döşedi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi teröristler çatışma hazırlığı yapıyor. Rasulayn ilçe merkezindeki PKK/PYD'li teröristler mevzi ve siperler kazarken diğer yandan da yakmak için araç lastiği ve brandalar toplayarak, İHA ve SİHA'ların görüşlerinin engellemeye çalışıyor. Teröristlerin ayrıca şehir içi çatışmada kullanmak için elektik direklerinin altını kazarak patlayıcı yerleştirdiği ve üzerine beton dökerek tuzakladığı iddia edildi.
CEYLANPINAR (Şanlıurfa),
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:42 Kaynak: DHA
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