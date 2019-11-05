Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi başladı
Son Dakika Güncel Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi başladı

Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi başladı

7 saat önce

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesine başladı.

Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi başladı, System.String[]

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesine başladı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin doğusundaki bir mevkiden 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.


TSK ve Rus unsurlarının, Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede kara devriyesi gerçekleştireceği öğrenildi. Devriyeyi gerçekleştiren konvoya İHA'lar da eşlik ediyor.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede icra edilmişti.

Fırat, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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