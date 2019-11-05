Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı
Son Dakika Güncel Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı

6 saat önce

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdikleri ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı.

Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı, System.String[]

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdikleri ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri ikinci ortak devriyeye insansız hava aracı refakatinde zırhlı araçlar katıldı.


Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin 15 kilometre batısındaki Mertismail Mahallesi mevkisinden hareket eden 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.


Türk-Rus ortak devriyesi, Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede yürütüldü. Bu yönde bir süre gözlemde bulunan ortak konvoy devriyesi, yaklaşık 2 saat sürdü.


TSK konvoyu, devriyenin tamamlanmasının ardından sınır hattına döndü.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede icra edilmişti.

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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