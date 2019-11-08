Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda Türk-Rus üçüncü ortak kara devriyesi başladı
Son Dakika Güncel Fırat'ın doğusunda Türk-Rus üçüncü ortak kara devriyesi başladı

Fırat'ın doğusunda Türk-Rus üçüncü ortak kara devriyesi başladı

6 saat önce

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.

Fırat'ın doğusunda Türk-Rus üçüncü ortak kara devriyesi başladı, System.String[]

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.


Şırnak'ın İdil ilçesinin Alakamış köyü mevkisinden 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.


TSK ve Rus unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki Kamışlı- Derik arasında bulunan bölgede kara devriyesi gerçekleştiriyor. Devriyeyi gerçekleştiren konvoya insansız hava araçları (İHA) da eşlik ediyor.

Üçüncü kara devriyesi ile Kamışlı'nın doğusuna ilk kez geçiş yapan TSK unsurları, Rus askerleri ile devriyesini sürdürüyor.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü mevkisi daha önce PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimleri ile gündeme gelmişti.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede, ikinci ortak devriye 5 Kasım'da Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede yürütülmüştü.

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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