Fırat'ın doğusunda Türk-Rus üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri üçüncü ortak devriyeye insansız hava araçları (İHA) refakatinde zırhlı araçlar katıldı. Şırnak'ın İdil ilçesinin Alakamış köyü mevkisinden 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu. Türk-Rus ortak devriyesi, Kamışlı- Derik arasındaki bölgede yürütüldü.

Bu yönde bir süre gözlemde bulunan ortak konvoy devriyesi, 3 saat 45 dakika sürdü.

Üçüncü kara devriyesi ile TSK unsurları Kamışlı'nın doğusuna ilk kez geçiş yapmış oldu. TSK konvoyu, devriyenin tamamlanmasının ardından sınır hattına döndü. Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü mevkisi daha önce PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimleri ile gündeme gelmişti.



Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede, ikinci ortak devriye 5 Kasım'da Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede yürütülmüştü.