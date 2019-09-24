Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi başladı (2)
1 saat önce
Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ikinci ortak kara devriyesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:56 Kaynak: AA
Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ikinci ortak kara devriyesi başladı. (2)
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