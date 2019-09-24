Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi başladı (4)
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Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi başladı (4)

2 saat önce

Sınır bölgesinde Türk ve ABD askerinden görüntüler Zırhlı araçların harekete geçişi ŞANLIURFA - Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ikinci ortak kara devriyesi başladı.

Sınır bölgesinde Türk ve ABD askerinden görüntüler

Zırhlı araçların harekete geçişi

ŞANLIURFA - Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ikinci ortak kara devriyesi başladı. (4)

Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi başladı (4)

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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