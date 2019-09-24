Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi başladı (4)
2 saat önce
Sınır bölgesinde Türk ve ABD askerinden görüntüler Zırhlı araçların harekete geçişi ŞANLIURFA - Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ikinci ortak kara devriyesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:10 Kaynak: AA
Sınır bölgesinde Türk ve ABD askerinden görüntüler
Zırhlı araçların harekete geçişi
ŞANLIURFA - Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ikinci ortak kara devriyesi başladı. (4)
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