Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı
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Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi Devriyeden dönen zırhlı araçlar Türk zırhlı askeri araçların Türkiye sınırından giriş yapması ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli...
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:53 Kaynak: AA
Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi
Devriyeden dönen zırhlı araçlar
Türk zırhlı askeri araçların Türkiye sınırından giriş yapması ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriye tamamlandı.
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