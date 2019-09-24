Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı
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Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı

1 saat önce

Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi Devriyeden dönen zırhlı araçlar Türk zırhlı askeri araçların Türkiye sınırından giriş yapması ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli...

Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi

Devriyeden dönen zırhlı araçlar

Türk zırhlı askeri araçların Türkiye sınırından giriş yapması ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriye tamamlandı.

Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:53 Kaynak: AA
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