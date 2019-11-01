Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askerlerince ilk devriye tamamlandı
Son Dakika Güncel Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askerlerince ilk devriye tamamlandı

Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askerlerince ilk devriye tamamlandı

7 saat önce

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askerlerince ilk devriye tamamlandı, System.String[]

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri ilk ortak devriyeye insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı araç katıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden hareket eden, Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek, Rus askeri konvoyuyla buluştu.

Türk-Rus ortak devriyesi, Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede yürütüldü. Bu yönde bir süre gözlemde bulunan ortak konvoy devriyesi, 4 saat sürdü.

TSK konvoyu, devriyenin tamamlanmasının ardından sınır hattına döndü.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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