Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak helikopter uçuşu
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Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak helikopter uçuşu

27 dakika önce

Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak helikopter uçuşu, System.String[]

Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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