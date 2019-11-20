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Fırat'ın doğusunda yapılan 9. kara devriye tamamlandı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 9'uncu kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 9'uncu kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 9. kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen 9. kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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