Fırat'ın doğusunda yedinci ortak helikopter uçuşu
48 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında yedinci ortak helikopter uçuşuna başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında yedinci ortak helikopter uçuşuna başladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:41
ABD ile ortak 7'nci hava devriyesi gerçekleşti Kılıçdaroğlu'ndan hükümetin Suriye politikasına destek: Mücadeleye inanıyoruz Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek İmamoğlu'ndan Türkiye'deki Suriyeliler'e destek: Onları suçlamak doğru olmaz