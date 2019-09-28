Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda yedinci ortak helikopter uçuşu
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Fırat'ın doğusunda yedinci ortak helikopter uçuşu

48 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında yedinci ortak helikopter uçuşuna başladı.

Fırat'ın doğusunda yedinci ortak helikopter uçuşu, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında yedinci ortak helikopter uçuşuna başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:41 
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