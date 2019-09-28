Son Dakika Haberleri: Fırat'ın doğusunda yedinci ortak helikopter uçuşu tamamlandı - ŞANLIURFA
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Fırat'ın doğusunda yedinci ortak helikopter uçuşu tamamlandı - ŞANLIURFA

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında yedinci ortak helikopter uçuşunu tamamladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında yedinci ortak helikopter uçuşunu tamamladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki hava hareketliliği sona erdi.

Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter, ilçeden havalandıkları bölgeye geri döndü. Taşıdıkları personeli indiren ABD helikopterleri bölgeden ayrılarak Suriye tarafına geçiş yaptı.

TSK ve ABD unsurları daha önce 6 kez ortak helikopter uçuşu, iki kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

Fırat'ın doğusunda yedinci ortak helikopter uçuşu tamamlandı - ŞANLIURFA

Helikopter, Şanlıurfa, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:17 Kaynak: AA
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