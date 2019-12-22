Fırat'ın doğusundaki bazı birlikler Fırat'ın batısına kaydırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırat'ın doğusundaki bazı birlikler Fırat'ın batısına kaydırılıyor - Son Dakika

Fırat'ın doğusundaki bazı birlikler Fırat'ın batısına kaydırılıyor

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılmak üzere Fırat'ın doğusuna gönderilen bazı birlikler Fırat'ın batısına kaydırılıyor.

Fırat'ın doğusundaki bazı birlikler Fırat'ın batısına kaydırılıyor, System.String[]

Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılmak üzere Fırat'ın doğusuna gönderilen bazı birlikler Fırat'ın batısına kaydırılıyor.


Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Fırat'ın doğusunda görevlendirilen bazı birlikler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği Fırat'ın batısına kaydırılıyor. Mardin'den yola çıkan ve aralarında sinyal kesici zırhlılar, kirpiler ve mühimmat taşıyan araçların bulunduğu yaklaşık 30 araçlık konvoy, Şanlıurfa üzerinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği Fırat'ın batısına gitti. Komando birliklerinin de yer aldığı askeri konvoy, otoban üzerinden Gaziantep istikametine gitti. - ŞANLIURFA

Suriye, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu
ABD'den, Rusya ve Çin'in Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etmesine sert tepki geldi: Utanç verici Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı

Son Dakika Haberleri
19:39 Silivri'de 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
19:38 Özbekistan genel seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
19:36 Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca silahlı kavga çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
19:36 Spor istikbal mobilya kayserispor - medipol başakşehir maçının ardından - Son Dakika
19:36 İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması Beytüllahim'de sergilendi - Son Dakika
18:57 Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika
18:02 Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 19:43:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırat'ın doğusundaki bazı birlikler Fırat'ın batısına kaydırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]