Fırat'ın doğusundaki bazı birlikler Fırat'ın batısına kaydırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırat'ın doğusundaki bazı birlikler Fırat'ın batısına kaydırılıyor - Son Dakika

Fırat'ın doğusundaki bazı birlikler Fırat'ın batısına kaydırılıyor

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılmak üzere Fırat'ın doğusuna gönderilen bazı birlikler Fırat'ın batısına kaydırılıyor.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılmak üzere Fırat'ın doğusuna gönderilen bazı birlikler Fırat'ın batısına kaydırılıyor.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Fırat'ın doğusunda görevlendirilen bazı birlikler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği Fırat'ın batısına kaydırılıyor. Mardin'den yola çıkan ve aralarında sinyal kesici zırhlılar, kirpiler ve mühimmat taşıyan araçların bulunduğu yaklaşık 30 araçlık konvoy, Şanlıurfa üzerinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği Fırat'ın batısına gitti. Komando birliklerinin de yer aldığı askeri konvoy, otoban üzerinden Gaziantep istikametine gitti.

(Şinasi İnan/İHA)

Fırat'ın doğusundaki bazı birlikler Fırat'ın batısına kaydırılıyor

Suriye, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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