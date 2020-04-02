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Fırat'ın doğusundaki kara devriyesinde "sosyal mesafe" önlemi
23 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesinin icra edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesinin icra edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi Kovid-19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi." bilgisi paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:24 Kaynak: AA
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