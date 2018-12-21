Son Dakika Haberleri: Fırat'ın Doğusundaki Teröristlerin Operasyon Paniği Sürüyor (2)

Fırat'ın Doğusundaki Teröristlerin Operasyon Paniği Sürüyor (2)

5 saat önce

ABD ASKERLERI BEKLEMEYE DEVAM EDIYORŞanlıurfa'nın Suruç ilçesinin hemen karşısındaki terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde ABD askerleri araçları ile beklemeye devam ediyor.

Fırat'ın Doğusundaki Teröristlerin Operasyon Paniği Sürüyor (2), System.String[]
ABD ASKERLERI BEKLEMEYE DEVAM EDIYOR

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin hemen karşısındaki terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde ABD askerleri araçları ile beklemeye devam ediyor. Bölgede Türk askerleri harekat için emir beklerken, Suruç ilçesinin köylerinden Ayn El Arab tepelerindeki ABD'ye ait zırlı araçlar çıplak gözle görülebiliyor. Bölge halkı ise Suriye'deki akbarabaları ile görüşemediklerini söyleyerek terör unsurlarının bir an önce temizlenmesini istediğini belirtiyor.

Murat KİBRİTOĞLU - Enver Fatih TIKIR/SURUÇ (Şanlıurfa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:54 Kaynak: DHA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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