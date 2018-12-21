Fırat'ın Doğusundaki Teröristlerin Operasyon Paniği Sürüyor (2)
5 saat önce
ABD ASKERLERI BEKLEMEYE DEVAM EDIYORŞanlıurfa'nın Suruç ilçesinin hemen karşısındaki terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde ABD askerleri araçları ile beklemeye devam ediyor.
ABD
ASKERLERI BEKLEMEYE DEVAM EDIYOR Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinin hemen karşısındaki terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Suriye
'nin Ayn El Arab bölgesinde ABD askerleri araçları ile beklemeye devam ediyor. Bölgede Türk askerleri harekat için emir beklerken, Suruç ilçesinin köylerinden Ayn El Arab tepelerindeki ABD'ye ait zırlı araçlar çıplak gözle görülebiliyor. Bölge halkı ise Suriye'deki akbarabaları ile görüşemediklerini söyleyerek terör unsurlarının bir an önce temizlenmesini istediğini belirtiyor.
Murat KİBRİTOĞLU - Enver Fatih
TIKIR/SURUÇ (Şanlıurfa),
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:54 Kaynak: DHA
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