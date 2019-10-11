Fırat'ın doğusundan acı haber
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MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:10 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
(İHA)
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