Son Dakika Haberleri: Fırat'ın Doğusunu da Çok Yakında..."

Fırat'ın Doğusunu da Çok Yakında..."

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, yakın bir zamanda Fırat'ın doğusunun terör unsurlarından temizleneceğini ifade ederek, "Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, yakın bir zamanda Fırat'ın doğusunun terör unsurlarından temizleneceğini ifade ederek, "Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız" dedi.

İstanbul'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı"nda konuşan Erdoğan, Fırat'ın doğusunun terör unsurlarından temizleneceğini söyledi. "Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu amaçla Amerika ve Rusya başta olmak üzere sahada askeri varlığı olan güçlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Her iki tarafla da son derece olumlu istişareler gerçekleştirdik. Diplomatik çabalarımızı devam ettirirken aynı zamanda da bir sonraki adım için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu süreçte amacımız, kendi milli güvenliğimizi özellikle güçlendirmenin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğünü garantiye almaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

Fırat, Güncel
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